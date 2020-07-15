‘O gece 4 yıldır hala rüyalarıma giriyor’

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateşle ayağından vurularak gazi olan Sinoplu Zekeriya Yaşar (41), o geceyi anlattı. 800 kişiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdükleri o gecenin hala rüyalarına girdiğini belirten Yaşar, "O gece yanımızda bir çocuk vardı. 'Sen evine git' dedim. Çocuk bana, 'Bu gece biz başarırsak, geleceğimiz güzel olacak ama başaramazsak Suriye ve Mısır gibi olacağız dedi" diye konuştu.

O dönem Üsküdar Belediyesi'nde çalışan Zekeriya Yaşar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. 800 kişiyle birlikte köprüye doğru ilerleyen Yaşar, darbeci askerlerin ateş açması sonucu bacağından vuruldu. Bacağında tam 15 kırık oluşan Yaşar, geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuştu. Memleketi Sinop'un Durağan ilçesine yerleşen Yaşar, üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamadığını söyledi.