‘O gece herkes lideri etrafında kenetlendi’

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Lacivert Dergisi için "FETÖ ve Arkasındaki Güçlerin Ana Hedefleri, 'Erdoğan'sız Bir Türkiye'" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Yazısında FETÖ ve arkasındaki güçlerin 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ana hedeflerinin 'Erdoğansız bir Türkiye' olduğunu dile getiren Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir Türkiye, ülkemizin düşmanlarının tam da istediği bir Türkiye olacaktı. Çünkü kolay hükmedilen, vesayet odaklarının balans ayarı verdiği, medyanın milletin iradesine yön çizebildiği, hedefleri olmayan bir Türkiye istiyorlardı. Bu millet 15 Temmuz'da bir lider etrafında kenetlenme hissini tam anlamıyla yaşadı. Milletimiz 15 Temmuz'da, devlete sahip çıkmanın Erdoğan'a sahip çıkmak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durmanın da devlete sahip çıkmak olduğunu net bir şekilde ifade etti" dedi.

MİLLET İRADESİ TEK GÜÇ

FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar süreceğini aktaran Altun, "Siyaset sahnesini kirleten FETÖ ve vesayet odaklarının püskürtülmesiyle meseleleriyle hemhal olduğun şahit olduk. Cumhurbaşkanımızın vizyoner bakışıyla, Türkiye'nin önünde yeniden yapılanma için pozitif bir zemin mevcut oldu. Son FETÖ militanı da hak ettiği cezaya çarptırılıncaya kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.