‘O gün ihanet imanı yenemedi’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz nedeniyle yazılı açıklama yaptı. O hain gecede haysiyet müdafaası yapıldığını ifade eden Bahçeli, "Darbecilerin gasp ettiği tanklar altında ezilseler de teslim olmayan, korsan savaş uçaklarının sortileri ve sonik patlamalarına boyun eğmeyen, helikopterlerden açılan ateşlere hedef olsa da korkmayan aziz millet evlatlarıyla ne kadar övünsek azdır.15 Temmuz'da ihanet imanı yenememiştir" dedi.