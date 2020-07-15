O kahramanlar hep gizli kalacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında alınan ifadeler ve mahkemelerce kabul edilen iddianameler, 15 Temmuz gecesi terör örgütüne çok sayıda kahramanın engel olduğunu da gözler önüne serdi. O gece şehit düşen veya yaralanan binlerce vatandaş, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'daki karanlık geceyi aydınlığa dönüştüren kahramanlar olarak kayıtlara geçti. Bir de bu hain darbe girişiminin önlenmesi uğruna ölmeyi göze alan, isimleri gizli kahramanlar var. Yeni Asır o darbe gecesinin gizli kahramanlarından birine ulaştı. Güvenlik açısından ismini ve fotoğrafını paylaşmak istemeyen gizli kahraman A.A, o gecenin detaylarını anlattı. O günü ve o anları hep hatırladığını söyleyen A.A, "Beni Özel Kuvvetler'den bir albay arkadaşım aradı, binayı darbecilerin ele geçirmek üzere olduğunu söyleyerek silah ile mermi istedi. Ben de emekli bir albay arkadaşımdan yardım istedim. Arkadaşım yanında bir sivil arkadaşı ile birlikte geldi. 3 arabaya MİT deposundaki silah ve mermileri doldurup Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler'den yardım isteyen albaya ulaştırdık. Bu sayede Özel Kuvvetler binasının düşmesine engel olduk"

dedi.



ZIRHLI ARAÇ PARÇALANDI

"EĞER o binayı alsalardı belki de bu işi bitireceklerdi" diyen emekli MİT görevlisi A.A, "Gözü dönmüş hainler ülkeyi talan etmeye, her önüne geleni vurmaya başladıkları sırada darbeciler Özel Kuvvetler binasını ele geçirmek istiyordu. Özel Kuvvetler'den bir koruma ekibini komutan Zekai Aksakkalı'yı korumak ve almak için evine gönderdiler. Ancak başaramadılar. Zekai Paşa güvenli bir yere sığındı. Zekai Paşa'yı almaya gidecek koruma ekibine, bir helikopter füze attı. Zırhlı araç paramparça oldu" dedi.



HEMEN ARKADAŞINI ARADI

ZEKAİ Paşa'nın bu sırada güvendiği bir albayı aradığını söyleyen A.A, "Albayım Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine bağlı kim varsa, küçük gruplar halinde topla dedi. Ancak bu komutanların sadece beylik tabancaları vardı. Bir çoğu albay ve alt rütbeli komutanlar belirli noktalarda buluştu. Bu sırada o albaylardan biri beni arayarak, 'Bize acil silah ve mühimmat göndermeniz lazım' dedi. Ben de emekli bir albay arkadaşımdan yardım istedim" diye konuştu.



YÜZLERCE SİLAH GÖTÜRDÜ

VAKİT kaybetmeden MİT deposundan aldıkları yüzlerce silah ve mühimmatı 3 sivil otomobile doldurduklarını söyleyen A.A, "Üç araç da farklı yollardan farklı dakikalarda çıkıp, silah ve mühimmatları bizi arayan albay arkadaşımın söylediği noktaya götürdük. Burada Özel Kuvvetler'deki arkadaşlara teslim ettik. Bu silahlarla Özel Kuvvetler binasının düşmesi engellendi. Bu belki küçük bir operasyon gibi görünebilir ama darbenin başarılı olmamasında önemli bir hareketti. O bina alınsaydı hainler belki de işi bitirecekti" dedi.



HEPSİ KAYITLARA GEÇTİ

BAŞKENTTE bir komutan darbeci generalin vurulması emrini verirken, Malatya'da bir vatandaş kullandığı zırhlı araçla darbe girişimine karşı polise yardım etti. İstanbul'da bir emniyet müdür yardımcısı vatandaşlarla valiliğin işgalini önledi, Genelkurmay karargahında bir astsubay darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit edildi, bir yüzbaşı da bacaklarından vuruldu. Çok sayıda vatandaşın yanı sıra bazı subay ve astsubaylar da canları pahasına darbeci askerlerin kışlalardan çıkışlarını engelledi.

Fatih ŞENDİL