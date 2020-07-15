‘O kara gecede şehit olanları anıyorum’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Egemenliğin milletin olduğu vurgusunu yapan Başkan Ergün, "O kara gecede demokrasimizi savunurken şehit düşen polisimize, askerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

HAİNLERİ NEFRETLE KINIYORUM

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden ve kökü dışarıda olan mihrakların güdümüyle gerçekleştirildiği anlaşılan; bu milletin uçaklarını, helikopterlerini, tanklarını ve silahlarını millete doğrultacak ve kendi milletine kurşun sıkacak kadar insaf ve izan sınırlarını zorlayan hain darbe girişimini, yıldönümünde bir kez daha nefret ve lanetle kınıyorum. Bu duygularla o kara gecede demokrasimizi savunurken şehit düşen polisimize, askerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

EGEMENLİK MİLLETİMİZİNDİR

Allah milletimize bir daha böyle acı ve kara günler yaşatmasın. O kara günde darbeye karşı dik bir duruş sergileyen, hainlerin emellerine ulaşmasına fırsat vermeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."