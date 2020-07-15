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Şehit oğluna özlemini eşyalarıyla gideriyor

Şehit oğluna özlemini eşyalarıyla gideriyor
Giriş Tarihi: 15.7.2020

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın emekli polis memuru babası Zeki Kılınç, oğlunun eşyalarıyla özlem gideriyor. Şehit babası Zeki Kılınç, "Eşyalardaki kokuyu içime çekiyorum. Her birinde oğlumun kokusu var. Kendimi böyle rahatlatıyorum. Onlara her baktığımda evladımı görmüş gibi oluyorum" diye konuştu.

KELİMELER YETERSİZ
Muhammet Oğuz Kılınç'tan geriye kalan bomba isabet eden saati, spor ayakkabısı, elbiseleri ve özel eşyaları özenle korunuyor. Evladına özlemini anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağına dikkati çeken Kılınç, "Her gün uyanır uyanmaz, eşyaların yanına geliyorum. Yeri geldiğinde oğlumla konuşur gibi onlarla konuşuyorum. Eşyalardaki kokuyu içime çekiyorum. Her birinde oğlumun kokusu var" dedi. "Şerefli şekilde can verip, toprağın altında yatarım" diyenler olduğu müddetçe, bu ülkede bayrağın göklerden asla inmeyeceğini vurgulayan baba Kılınç, "Bu vatan bölünmeyecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hepiniz, topunuz gelin. Yanımızda hiçbir milletin olması gerekmiyor. Allah bize yetiyor" dedi.

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