Şehit olmak için kaydını aldırmış

Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimindeki saldırıda şehit olan polis memuru Fırat Bulut'un (30) annesi Rahime Bulut, oğlunu kaybetmenin acısını hala yaşadığını söyledi. Oğlunun hep şehit olmak istediğini anlatan Bulut, "Mesleğinin aşığıydı, önce Bursa Uludağ Üniversitesi'ni kazandı, sonra kaydını buraya aldırdı. Sordum, 'Oğlum neden kaydını aldırdın?' diye. 'Anne belki şehit olurum' dedi. Hep şehit olmak isterdi" dedi.

BİR YANIMIZ HEP EKSİK

Darbe girişiminin 4'üncü yılında çocukları şehit düşen ailelerin evlat hasreti sürüyor. 2.5 saat süren çatışmada 281 mermi kullanıp şehit düşen, evli ve 1 çocuk babası Fırat Bulut'un, Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan ailesi de evlat özlemi çekiyor. Rahime Bulut, şehit annesi olarak gururla yaşadığını belirterek, "Acısı ciğerimizde, gururu yüreğimde, bir şehit anası olarak gururla yaşıyorum. Öyle bir acı ki tarifi olmaz. '4 yıldır nasıl geçti?' derseniz; boğazımda bir düğüm, içimde bir sızı, yanımda bir eksiklik" dedi.

YAŞAMAYA HAKLARI YOK

Darbecilerin Türk bayrağı altında yaşamaya haklarının olmadığını söyleyen Bulut, "O vatan hainleri en büyük cezayı alsınlar. Ben bu vatan için ciğerimi, gözümün nurumu vermişim. Ama o soysuzların bu bayrak altında yaşamaya hakları yok. Çünkü onlar vatan haini. Vatanı bölmeye çalıştılar. Ama Rabbim fırsat vermedi. Bu vatan, genç gelinleri dul bırakan, körpe yavruları yetim bırakan, kendi vatanına, kendi devletine, kendi savunmasız vatandaşına kurşun sıkan, bomba atan o hainlerin, o soysuzların değildir" dedi. F

IRAT GİTMİŞ ÇOK MU

Baba Şinasi Bulut ise oğlu ile o gün saat 23.00'te görüştüğünü belirterek, "Oğlum 15 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarında şehit düştü. Konuştuğumuzda. 'Fırat dikkat et oğlum, çok öne çıkma' dedim. 'Baba, senin bana üç, dört vasiyetin var. Vatan elden gidiyor. Vatanı elden gidenin namusu, bayrağı olmaz. Bir Fırat gitmiş çok mu?' dedi. Bir şey diyemedim" dedi.