Tankların önüne yatarak en güzel cevabı verdiler

Türkiye'yi bölmeye çalışan hainlerin kalkışmasının halk tarafından bertaraf edildiği 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "O karanlık gece için hesap yapanlara, tankların önüne yatan kahramanca ülkemizi savunan Türk milleti en güzel cevabı verdi. Allah bu ülkeye bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın" diye konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Başkan Koştu, bir açıklama yaptı. FETÖ terör örgütünün ülkeyi bölmek için kalkıştığı darbe girişimine milletin meydanlara inerek, tankların önüne yatarak canı pahasına izin vermediğini söyleyen Koştu, "4 yıl önce hainler Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal edip ele geçirmek amacıyla yaptıkları sinsice plan ile kalkışmada bulundu. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yüce Türk milleti ülkesine ve demokrasiye canını siper ederek darbecilere geçit vermedi. O karanlık gece için hesap yapanlara tankların önüne yatan, kahramanca ülkesini savunan milletimiz en güzel cevabı verdi. Allah bu ülkeye bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın" dedi.