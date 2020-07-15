Torunlara şerefli 15 Temmuz mirasım: 13 kurşun

İzmir'in hain darbe gecesi kaderini değiştirip 400 askeri öğrencinin Konak Meydanı'na gelmesini ve Valilik binasını ele geçirmesini, silahındaki 13 kurşunla önleyen komiser Bekir Önsal, o gece yaşanan olayda, askeri öğrencilere ve başlarındaki komutanlara asla geçit vermemeye kararlıydı. Kahraman komiser Önsal, "Gerekirse orada şehit olmaktan başka aklımdan bir saniye bile bir şey geçmedi. O gece silahımda bulunan 13 mermiyi torunlarıma 'Şerefli 15 Temmuz Mirası" olarak bırakacağım" dedi.

MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK

15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği gece, 400 Harp Okulu öğrencisi ile başlarındaki albaya geçit vermeyen Urlalı Komiser Bekir Önsal, 4 yıldır özel olarak sakladığı o 13 kurşunun maddi değerinin olmadığını, ancak manevi değerinin vatan sevgisiyle eşit olduğu ve o kurşunlara baktığında vatanı gördüğünü belirterek, "O gece darbecilerin hain emelleri-ne ulaşmaları-nı engellediğimiz için vatanıma, milleti-me ve şanlı Türk bayrağına minnettarım" diye konuştu.





İZMİR'İN KADER ANI

Türkiye, 4 yıl önce yaşanan hain darbe girişimi sonrasında İzmir Urlalı Komiser Bekir Önsal'ın kahramanlığını konuştu. Önsal'ın filmlere konu olacak bir kahramanlık öyküsü vardı. 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi, Çeşmealtı Menteş kampından İzmir Valiliği'ni etkisiz hale getirmek için yola çıkan 400 Harp Okulu öğrencisi ile başlarındaki Albay'ı durduran polis ekibi ile aralarında geçen tarihi diyalog, İzmir'in kaderini değiştirmişti. Önsal o geceyi şöyle anlatıyor:

SİZE İZİN VEREMEM

Aracından inen askerlerin başındaki albay, polislere "Tatbikata gidiyoruz" diyerek yolun açılmasını istedi. Görevli bir polis memurunun kendilerinde böyle bir bilgi bulunmadığını belirterek izin vermemesi üzerine, aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Askeri öğrencilerin başındaki albay, Komiser Bekir Önsal'a, "Sen ne cesur çıktın komiser. Bizi belindeki o tabancayla mı durduracaksın?" sözleri üzerine Komiser Bekir Önsal, "Albayım, bizim ailede de şehit var, ben de şehit olurum, önemli değil ama sizi buradan geçirtmem. Tabancamda 13 mermi var. Emin ol, ısrar ederseniz bunun biri sana nasip olur" yanıtını vermişti. Polisin kararlı tutumu üzerine Harp Okulu öğrencilerini taşıyan araçlar, Menteş kampına geri dönmek zorunda kalmıştı. O gece ölümü göze alarak FETÖ'cü albaya gösterdiğim 13 kurşunu torunlarıma şerefli 15 Temmuz mirası olarak bırakacağım. Bu benim en büyük gururum" dedi.

Fatih ŞENDİL