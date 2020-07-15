Türk halkı destan yazdı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde açıklamalarda bulundu. "Türk halkı, 15 Temmuz 2016 akşamı dünyaya demokrasi dersi verdi" diyen Uçak, "83 milyonun demokrasiye sahip çıkma iradesi hain darbe girişimini saatler içerisinde bertaraf etti" diye konuştu. Büyük bir demokrasi sınavından başarıyla çıktığımızın altını çizen Hayrettin Uçak, "Türk insanının bu sınavdaki başarısı tüm dünyaya örnek oldu ve darbe heveslilerinin bir daha bu topraklarda darbe girişiminde bulunmasının yolunu da kapatmış oldu" dedi.

DÜNYAYA MESAJ VERDİK

Uçak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz ihracatçılar, 15 Temmuz 2016 öncesinde olduğu gibi, sonrasında da Türk demokrasisine güvenimiz ve bağlılığımızla üretmeye ve ihracatımıza devam ediyoruz. İhracatçılar olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sorasında dünyanın hemen hemen her ülkesindeki ticari partnerlerimize, Türkiye'de demokratik rejimin tüm kurumlarıyla çalıştığı, siyasi istikrarın korunduğu ve Türkiye'nin her zaman olduğu gibi tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olduğu mesajını güçlü şekilde verdik, vermeyi de sürdüreceğiz. Bu duruşumuz ihracatımızın sürekliliğini ve artışını da devamlı kılıyor."

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin demokrasiye bağlılığıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" diyen Hayrettin Uçak, "Biz ihracatçılar da bu hedefe ulaşmak için üretmeye ve ihracata 7 gün 24 saat çalışarak katkı sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimizi canı pahasına koruyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerinizi sunuyorum" diye konuştu.