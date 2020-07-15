Vatan için şehit düştüler

EN GENÇ ŞEHİT OLDU

Hainlerin kanlı darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde yaşamını yitiren 15 yaşındaki işçi Halil İbrahim Yıldırım, en genç şehit olarak kayda geçti. Halil İbrahim, darbe girişiminin yaşandığı gece yakın arkadaşlarıyla mahallede oturup, çay içiyordu. Saat 23.00'te eve giden Yıldırım, darbe girişimini televizyondan öğrendi. Babasıyla sokağa çıkan ve Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Yıldırım, burada açılan ateş sonucu babasının yanında şehit oldu.

YAN YANA DEFNEDİLDİ

Darbenin en genç şehitlerinden biri de İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 16 yaşında ölen lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok oldu. Reklamcı Erol Olçok (54) ile oğlu Abdullah, FETÖ'cülerin köprüde halka ateş açması sırasında şehit oldu. Olçok, Kısıklı'daki kalabalığa sürekli moral verip, "Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım" diyerek vatandaşları yönlendirdi. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Baba oğulun cenazeleri Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.



HENÜZ ÜNİVERSİTELİYDİ

ÜNİVERSİTE öğrencisi 20 yaşındaki Mustafa Direkli, darbe girişiminde Orhanlı gişelerinde şehit oldu. Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Direkli, darbe girişimini öğrendikten sonra arkadaşlarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için yola çıktı. Direkli, Orhanlı Gişeleri'nde kendilerini engellemeye çalışan darbeci askerlerin ateşiyle şehit oldu.