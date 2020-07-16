  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Ayasofya Camii için iş birliği protokolü imzalandı

için iş birliği protokolü imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "'nde , Geliştirme, Tanıtım ve "nü imzaladı.

Ayasofya Camii için iş birliği protokolü imzalandı

16.07.2020, 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,11:06

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreni düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıklama yaptı.

"İTİNA İLE KORUNACAKTIR"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Hiçkimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TALİMAT

Bakan Ersoy, "Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz." açıklamasını yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayasofya Camii için iş birliği protokolü imzalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA