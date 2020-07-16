Ayasofya girişindeki tabelalar kaldırıldı

Tabelanın yeri boş kalırken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da incelemelerde bulundu. Aktaş, "Alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için geziyoruz. 24 Temmuz'da açılış ile alakalı ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur içinde ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız" dedi.