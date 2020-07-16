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Haberler Gündem Ayasofya girişindeki tabelalar kaldırıldı

Ayasofya girişindeki tabelalar kaldırıldı

'da ibadete açılacak olan Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar sürüyor. 'nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında dün sabah söküldü.

Ayasofya girişindeki tabelalar kaldırıldı
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Tabelanın yeri boş kalırken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da incelemelerde bulundu. Aktaş, "Alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için geziyoruz. 24 Temmuz'da açılış ile alakalı ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur içinde ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız" dedi.

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