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Haberler Gündem 'Bu millete pranga vurulamaz’

'Bu millete pranga vurulamaz’

'Bu millete pranga vurulamaz’
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: Tüm dünya o gece şunu bir kez daha anladı ki, bu millete pranga vurulamaz. 15 Temmuz'un yıl dönümünde, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden aziz vatanımızı ve milletimizi her daim korumasını niyaz ediyorum.

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