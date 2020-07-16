Ermenistan’ın üssü nokta atışıyla yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.



BAYRAKTAR SİHA'LAR SINIRDA

ERMENİSTAN'IN Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği son provokasyonların ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan- Azerbaycan sınır hattında yaşanan gerilimlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar SİHA'lar da sınır hattını gözlemeye başladı.