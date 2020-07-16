  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Ermenistan’ın üssü nokta atışıyla yok edildi

’ın üssü nokta atışıyla yok edildi

Ermenistan’ın üssü nokta atışıyla yok edildi
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

BAYRAKTAR SİHA'LAR SINIRDA
ERMENİSTAN'IN Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği son provokasyonların ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan- Azerbaycan sınır hattında yaşanan gerilimlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar SİHA'lar da sınır hattını gözlemeye başladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ermenistan’ın üssü nokta atışıyla yok edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA