Halisdemir’in kabrine 9 şehidin mezarından toprak getirildi

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine bisikletli sporcular tarafından 9 şehidin mezarından toprak getirildi. Kabri ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı vatandaşlar ise, darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'e dua ederken duygulu anlar yaşadı.