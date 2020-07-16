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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit polisler için başsağlığı mesajı

'tan şehit polisler için başsağlığı mesajı

, "'de şehit olan 2 polis memurumuza ve 'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit polisler için başsağlığı mesajı

16.07.2020, 12:35 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,12:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Siirt ve Van şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

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