İstanbul'da belediye başkanı olmak için seçimden önce türlü taklalar atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonraki süreçte yaptığı zam yağmuruna bir yenisi eklendi.
İBB'DEN ZAM
İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi..
İBB'den suya yüzde 12.6 zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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