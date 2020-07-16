İBB'den suya yüzde 12.6 zam

İstanbul'da belediye başkanı olmak için seçimden önce türlü taklalar atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonraki süreçte yaptığı zam yağmuruna bir yenisi eklendi.

İBB'DEN ZAM

İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi..