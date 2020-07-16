İzmir’i darbenin kilit kenti yapmış

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, örgütün 1 numaralı askeri yöneticisi olduğu belirtilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün, Yurtta Sulh Konseyi ve FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi olduğu, darbe girişiminin organizasyonu ve icrasında görev aldığı ortaya çıkmıştı. Akıncı Üssü'nde olduğu kamera kayıtlarıyla belgelenen Öztürk'ün, darbe teşebbüsünün diğer yöneticilerinden Ömer Faruk Harmancık, Kubilay Selçuk ve Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim ile Akıncı Üssü'nde görüşmeler yaptığı belirlenmişti. Asıl dikkat çekici detay ise, kalkışmanın 1 numaralı sanığı konumundaki Öztürk'ün darbe günü ve öncesinde İzmir'de ne yaptığı ve kimlerle görüştüğü hala çözülmedi.

MEMDUH HAKBİLEN'LE GÖRÜŞTÜ

Hava Kuvvetleri ile Akıncı Üssü arasındaki koordinasyonu sağladığı ortaya çıkan Öztürk'ün, darbe günü İzmir'deki Sıkı Yönetim Komutanı olacağı iddia edilen ve kalkışmanın baş aktörlerinden Ege Ordu Kurmay Başkanı Tümgenaral Memduh Hakbilen başta olmak üzere daha sonraki süreçte tutuklanacak olan general ve amirallerle kritik bir buluşma yerinde darbe toplantıları yaptığı ve son rötuşları konuşup talimatlar verdiği ileri sürüldü.

İZMİR'İN SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

Ayrıca askeri darbe kalkışmasının 1 numarası konumundaki Akın Öztürk'ün askeri kanat dışında da kentte bazı sivillerle görüştüğü, bu görüşmelerde bulunan kişilerin örgütün kripto isimleri olduğu ve darbe ile ilgili bilgilendirme yaptıkları iddia edilirken, bu görüşmeler kimlerle nerde ve ne zaman yapıldığı tam olarak deşifre edilemediği için hala daha sırrını koruyor. İddiaya göre, Öztürk bu toplantılarda darbe girişiminin planını anlattı ve İzmir'i de darbenin kilit kenti olarak belirledi. Ancak Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen Türk millet, hainlerin planını bozdu.



"KOMUTA ÖZTÜRK PAŞA'DA"

Hazırlanan iddianamede, Genelkurmay Karargahı'ndaki darbe girişimi faaliyetleri ile ilgili ifadesi alınan Bayram Aktan'ın, darbe girişimi devam ettiği sıralarda Binbaşı Mehmet Akçara'ya "Ne oldu Genelkurmay Başkanı nerede?" diye sorduğu da yer aldı. Akçara'nın ise bu soruya "Komutan yok, komutan Akın Öztürk Paşa" diye cevap verdiği kaydedildi.

Fatih ŞENDİL