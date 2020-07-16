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sonuçları açıklandı

kapsamında 'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS sonuçları açıklandı

16.07.2020, 09:04 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,09:27

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.

AA

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