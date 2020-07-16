Haberler Gündem LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

16.07.2020, 09:04 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,09:27