  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Örgütün sınav evlerine operasyon

Örgütün sınav evlerine operasyon

Örgütün sınav evlerine operasyon
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Ankara'da FETÖ/ PDY'nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine verildiği iddiasıyla 30 ilde bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan baskınlarda 35 kişi adreslerde yakalanırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Örgütün sınav evlerine operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA