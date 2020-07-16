Örgütün sınav evlerine operasyon

Ankara'da FETÖ/ PDY'nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine verildiği iddiasıyla 30 ilde bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan baskınlarda 35 kişi adreslerde yakalanırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.