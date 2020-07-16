Erdoğan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ömür dileğinde bulunarak, FETÖ ile mücadeleye vurgu yaptı. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türki-ye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladıklarını kaydeden Erdoğan, "Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurtiçinde ve yurtdışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'İSTİSMAR ETTİLER'

Son 18 yılda şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkma noktasında çok samimi bir çaba gösterdiklerini de anlatan Başkan Erdoğan, "15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanlar şehit yakınlarını acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanında olmaya gayret ettik. Ortaya attıkları safsatalarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin zihnini bulandırmaya çabalıyorlar. Salgın döneminde 15 Temmuz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz aylık biner lira desteği devam ettirmeyi kararlaştırdık. Şehit yakınlığı ve gazilik unvanlarına hareket edenlere karşı sizlerle son nefesimize kadar birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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