Bakan Koca paylaştı! İşte 17 Temmuz koronavirüs tablosu

Dünyanın ve Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. Peki 17 Temmuz corona virüs vaka sayısı kaç oldu?

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 17 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün?

17 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN?

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin tablo paylaşıldı.



Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz" dedi.



İşte Türkiye'de son durum:



