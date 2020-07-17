Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Sever Fidan, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan anne Fidan'ın 11 yıllık evlat hasreti, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde son buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine gelen anne Sever Fidan, oğlu Tayfur Fidan'a sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, anne Fidan 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Tayfur'u bağrına bastı. Tayfur Sever'in güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 15'e yükseldi.
Evlat nöbetinde 15’inci kavuşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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