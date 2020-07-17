Hesabını verecekler

Türkiye'nin doğusundaki komşuları kardeş ülke Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır süre gelen çatışma ortamı, yine Ermenilerin tahrikiyle alevlendi. 12 Temmuz'da Ermenistan'ın ansızın Azerbaycan'ın kendi sınırlarında yer alan Tovuz'a saldırı gerçekleştirmesi, gerilimi artırdı. Saldırı sonrasında hemen harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermeni cephelerini bombardıman altına alırken, sınır bölgesinde uçuş gerçekleştiren SİHA'lar da çok etkili ve kuvvetli mühimmatlar ile Erivan'a ait askeri üslere saldırılar düzenledi. Saldırılar neticesinde yüzden fazla Ermeni askerinin hayatını kaybettiği açıklanırken, askeri üsler kullanılamayacak hale geldi. Çıkan çatışmalarda Azerbaycan ilk kez bir generalini şehit verdi.

SÜREKLİ PROVOKE EDİYORLAR

Azerbaycan, BM Sözleşmesi'ne dayanarak topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma hakkına ve kapasitesine sahip. Ermenistan ise, Azerbaycan'ın kapasitesinin Rusya'nın da yer alacağı bir savaşla sınırlanmasını sağlamak için Azerbaycan'ı provokasyona çekmeye çalışıyor. Ermenistan'ın bu kez iki ülke sınırındaki farklı bir bölgeden saldırmasının amaçlarından biri de bu olarak görülüyor.

"BİZ İKİ DEVLET BİR MİLLETİZ"

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı görüşmenin başında konuştu. Ne gerekiyorsa yapılacağını vurgulayan Akar, "Biz iki devlet bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir teşebbüstür. Biz de diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir" dedi.



BAKAN GÖREVDEN ALINDI

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov'u görevden aldı. Aliyev, bakanın Ermenistan'la pazar gününden bu yana yaşanan sınır gerilimindeki tavrını eleştirmişti. Mamedyarov'un yerine eski eğitim bakanlarından Jeikhun Bayramov atandı.



'DESTEKLEYENLER NE YAPMAK İSTİYOR?'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coş-kun Başbuğ, bölgedeki durumu Yeni Asır'a değerlendirdi. "Ermenistan'ı destekleyenler ne yapmak istiyor? Asıl mesele bu" diyen Başbuğ, "İşin doğru adı Ermeni sorunu. Ermeni-ler tarih boyu hep kullanılmış, hala da kullanılıyor. Doğu Akdeniz ve Lib-ya'daki gelişmeler, Azerbaycan ile ilişkiler birilerini rahatsız etti. İşte bu rahatsız olan yerler Türkiye'ye yeni bir cephe açmak için en hassas yerinden yaklaştı" dedi. Baş-buğ, saldırının gerçekleşti-ği Tovuz'un özellikle seçil-diğini belirterek, "Yeni bir sorun ve Türkiye'ye odak-lanmayı bozmak adına açılmış bir bölge" diye konuştu.