İngiliz turistlere coşkulu karşılama

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlara bazı ülkelerden yeniden başladı. YDA Dalaman Havalimanına Beyrut'tan gelen 48 kişilik kafile ve İngiltere'den gelen 154 kişilik kafile havalimanı yetkilileri tarafından kırmızı halıda alkışlarla karşılandı. YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, aynı gün değişik ülkelerden üç uçak geldiğini, bu sayının önümüzdeki günlerde artacağını söyledi.

ÖMER KUNDAKÇI