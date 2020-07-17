Kurbanlıklar geldi

Kurban Bayramına sayılı günler kala bu yılki kurbanlık fiyatları da belirlendi. Anadolunun çeşitli şehirlerinden kurbanlık hayvanlar büyükşehirlerdeki hayvan pazarlarına getirilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Hayvan pazarlarında küçükbaş hayvanların fiyatları bin 250 ile bin 500 liradan başlarken, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkıyor. Kurbanlık satış noktalarındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde artacağı, bu nedenle korona virüse karşı pazar alanına giden herkesin gerekli dikkati göstermesi gerektiği belirtildi.

İLÇELERDE KURULDU

İzmir'in hemen tüm ilçelerinde pazar kurulurken, koç, dana ve boğaların yanı sıra kurbanlık keçiler de satılıyor. Fiyatları büyüklüğüne göre bin 250 lira ile 25 bin lira arasında değişen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar sahiplerini beklerken, ilk satışlar sırasında ise korona virüs tedbirleri kapsamında alıcı ve satıcıların tokalaşmak yerine çoban sopası ile pazarlık yapması dikkat çekiyor.



DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

BUCA Belediyesi bayram öncesinde kurban pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı. İzmirli vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kurban alışverişlerini yapmaları için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıkları sağlık taramasından geçirip, pasaport kontrollerini yapıyor.

Ercan AKGÜN