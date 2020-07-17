SİHA korkusundan yerin altına saklanmışlar

Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK'nın 1200 metre uzunluğunda, 5 girişçıkışı ve çok sayıda odası bulunan bir tüneli tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kahraman komandoların teröristlerin inlerine girmeye devam ettiği bildirildi.



AÇIKLAMADA, arama- tarama faaliyetinde üzeri gizleme ağı ile kapatılmış bir sığınak girişi keşfedildiği belirtildi. Örümcek ağı şeklinde 5 giriş-çıkışı, 2 yatma yeri, 1 banyo, 1 tuvalet ve 1 mutfağı bulunan tünel tespit edildi. Tünelde 1 piyade tüfeği, 1 doçka uçaksavar silahı ve 4 sandık mühimmatı, 28 anti-tank RPG 7 mühimmatı, 6 antipersonel RPG 7 mühimmatı, 250 M16 mühimmatı, 10 el bombası ile çok sayıda şarjör ve patlayıcı mühimmatı ele geçirildi.