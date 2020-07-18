Ayasofya bizim iç egemenlik konumuz

İbadete açılacak olan Ayasofya ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, camide tüm önlemler alınarak 1000-1500 kişinin namaz kılabileceğini söyledi. Erdoğan, konuyla ilgili gelen dış tepkilere de, “Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Bu konu iç egemenlik konumuz. Dünyadan bir müdahale söz konusu olamaz. Ayasofya esaret zincirinden kurtuldu” yanıtını verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz ile ilgili programın sorulması üzerine, "Fiziki mesafe, yerleşim planları X-Ray ile giriş çıkış olsun korona virüs hassasiyeti ile yapılacak. 1000-1500 kişi olabilecek. En büyük avantaj dışarıda açık alana sahip olmak. Bu açık alanı da Diyanet İşleri'miz en iyi şekilde değerlendirecek" yanıtını verdi. Erdoğan, Ayasofya Camii ile ilgili dünyadan gelen tepkilerin bir öneminin olmadığına değindi, "İç egemenlik konumuz. Dünyadan bir müdahale söz konusu olamaz. Bu karar Ayasofya'nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Buna kimse siyasi retorik tavrıyla yaklaşmasın. Milletimizin özlemiydi, yerine gelmiştir" ifadelerini kullandı.



KISITLAMA GÜNDEMİMİZDE YOK

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu'yla yapacağız. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" dedi.



AZERBAYCAN'I YALNIZ BIRAKMAYIZ

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaya değinen Erdoğan, "Ermenistan işgalci. Minsk Üçlüsü, yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. İşin bu noktalara geleceği de belliydi. Şu anda Ermenistan sürekli, Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Bu saldırılarda tabii ki Azerbaycan da şu anda toprakları, halkının müdafaasına yönelik adımlar atmıştır, bunu atarken de biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Sayın Aliyev'le de görüşmelerimi yapıyorum" diye konuştu.