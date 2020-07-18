Cami girişindeki gişelerin yazıları söküldü

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından müze işlevine son verilerek 24 Temmuz tarihinde ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cami girişinde asılı olan tabelalar kaldırılırken, dün ise Ayasofya Camii önünde bulunan müze giriş için bilet satış ve hızlı geçiş gişesinin yazıları yetkililer tarafından söküldü. Cuma namazı öncesinde Ayasofya Camisi'ne yerli ve yabancı ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu Ayasofya'nın önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk Bayraklarıyla Cuma namazını kılmak için alana gelen bazı vatandaşlar da güvenlik güçleri tarafından Sultanahmet Camisi'ne yönlendirildi.

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