  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ‘CHP ülke meselelerine yabancılaşmıştır’

ülke meselelerine yabancılaşmıştır’

‘CHP ülke meselelerine yabancılaşmıştır’
Giriş Tarihi: 18.7.2020
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP politikalarının 'Türkiye karşıtlığı'ndan ibaret olduğunu söyledi. Yeni Asır'a özel yaptığı açıklamada CHP'nin Libya'da Hafterci, Suriye'de Esadcı, Amerika'da Trumpcı bir politika izlediğini kaydeden Akçay, CHP'yi FETÖ ile Kandil'in vesayetine girmekle suçladı. CHP'nin Türkiye düşmanlarıyla olan ittifaklarını gizlemeye çalıştıklarını da öne süren Akçay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kişiliksiz bir politika izlemekle suçlayarak, "Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun ağzından FETÖ'ye yönelik bir eleştiri duymadık. Fakat şimdi FETÖ olayını iktidarı eleştirmek için araç olarak kullanıyor" dedi. Akçay, "Libya meselesinde sırf iktidara karşı çıkmak için bir tutum alıyor, Afrin'de öyle, Suriye'de öyle. Herhangi bir uluslararası sorun olduğunda karşı tarafın argümanlarını destekliyor. Maksat Türkiye'yi kötülemek olsun. Yeter ki iktidara karşı çıksınlar. CHP ülke meselelerine yabancılaşmış bir partidir" dedi.

■ NERMİN UÇTU
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘CHP ülke meselelerine yabancılaşmıştır’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA