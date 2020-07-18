‘CHP ülke meselelerine yabancılaşmıştır’

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP politikalarının 'Türkiye karşıtlığı'ndan ibaret olduğunu söyledi. Yeni Asır'a özel yaptığı açıklamada CHP'nin Libya'da Hafterci, Suriye'de Esadcı, Amerika'da Trumpcı bir politika izlediğini kaydeden Akçay, CHP'yi FETÖ ile Kandil'in vesayetine girmekle suçladı. CHP'nin Türkiye düşmanlarıyla olan ittifaklarını gizlemeye çalıştıklarını da öne süren Akçay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kişiliksiz bir politika izlemekle suçlayarak, "Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun ağzından FETÖ'ye yönelik bir eleştiri duymadık. Fakat şimdi FETÖ olayını iktidarı eleştirmek için araç olarak kullanıyor" dedi. Akçay, "Libya meselesinde sırf iktidara karşı çıkmak için bir tutum alıyor, Afrin'de öyle, Suriye'de öyle. Herhangi bir uluslararası sorun olduğunda karşı tarafın argümanlarını destekliyor. Maksat Türkiye'yi kötülemek olsun. Yeter ki iktidara karşı çıksınlar. CHP ülke meselelerine yabancılaşmış bir partidir" dedi.



■ NERMİN UÇTU

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