CHP’ye AYM’den ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti. CHP, AYM'ye yaptığı başvuruda 7242 sayılı Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti. Başvuruyu karara bağlayan AYM, yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.

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