Mensur Işık hakkında soruşturma başlatıldı

HDP, 11 saat boyunca 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan milletvekili Mensur Işık hakkında disiplin soruşturması başlattı. Öte yandan Ebru Işık'ın hastanede muayene sırasında doktorlara, Milletvekili eşinin sol gözüne yumruk attığını, sol gözünün altının morardığını, gözünün dış tarafında kanama olduğunu söylediği ortaya çıktı. Doktorun kontrolden sonra hazırladığı darp raporunda ise sol göz içinde lezolasyon, sol orbita altında kemik önünde ciltte 2 cm uzunluğunda enimotik lezyon, sağ ön kolda hafif lezolasyon tespit ettiği belirtildi.

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