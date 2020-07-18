Moldovalı aileyi YPG’den MİT kurtardı

Mayıs ayında İtalyan Silvia Constanzo Romana'yı Kenya'da Eş Şebab'ın elinden kurtararak dünya kamuoyunun dikkatini çeken Türk istihbaratı, terör örgütü YPG/PKK tarafından kaçırılarak Suriye'deki Hol Kampı'na götürülen Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğunu da film gibi bir operasyonla özgürlüğüne kavuşturdu. Moldova hükümetinin Türkiye'den yardım talebinde bulunması üzerine MİT, Natalia Barkal ve çocuklarının durumuna ilişkin bölgede çalışma başlatarak ailenin yerini belirledi. Operasyonun ikinci adımında da Türkiye'ye kuş bakışı 25 kilometre mesafede olan Hol Kampı İHA ve uydu takibine alındı. Gerekli bilgiye ulaşan istihbarat, sahadaki irtibat elemanları vasıtasıyla kamptaki aileye güvenli çıkış için yol haritasını ulaştırdı. 6 Haziran'da kamptan kaçmayı başaran Barkal ve 4 çocuğu yerel halk görünümündeki istihbarat elemanlarınca kampın dışında karşılanarak, önce Barış Pınarı Harekat Bölgesin'e getirildi, ardından TSK kontrolündeki Tel Abyad'a ulaştırıldı.



TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK ÜLKE

En küçüğü 1, en büyüğü 10 yaşındaki 4 çocuğuyla uzun zamandır YPG baskısı altında yaşayan Barkal, özel uçakla Moldova'ya gönderilerek ailesine kavuşturuldu. Ülkesine kavuşan Barkal, "Türk devletine minnet duyuyorum. Türkiye, çok büyük bir ülke" dedi.



DODON'DAN TEŞEKKÜR

Barkal ve 4 çocuğunu çiçekle karşılayan Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Başkan Erdoğan'a koordinasyon çabaları ve desteğinden dolayı içten teşekkürlerini iletti. Dodon, geçen yıl da Moldovalı bir ailenin Türkiye'nin yardımıyla Suriye'den getirildiğini anımsatarak, Erdoğan'a minnettar olduğunu aktardı.



■ BETÜL USTA

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