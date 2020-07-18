Türkiye şehitlerine ağladı

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken Artos Dağı'na çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubu dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. İzmir şehidi komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın (27) naaşı, Torbalı'daki babaevinde helallik alınmasının ardından Gaziemir 15 Temmuz Camisi'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin eşi komiser Gözde Güzelay, annesi Zakire, babası Mustafa, kardeşleri Selçuk ve Mustafa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milli sporcular, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 3.5 aylık eşi Gamze Güzelay, cenaze törenine polis üniformasıyla katıldı. Şehit polisin naaşı Işıkkent Şehitliği'nde toprağa verildi.





FUAT OKTAY DA KATILDI

Şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram (30), Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Polis memuru Burak Derya, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde, şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan Bursa'da, pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş da Keskin'de toprağa verildi. Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul ise memleketi Hatay'ın Kırıkhan'da son yolculuğuna uğurlandı.



■ BATUHAN ULU / ÖMER DUR