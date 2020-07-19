‘ABD’yi zorda bırakacak’

erör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm (21), ikna çalışmaları sonucu Mersin'de kocasıyla birlikte teslim oldu. Hamile olduğu öğrenilen Müslüm, ilk ifadesinde PKK/KCK-PYD/ YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu ve Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi. Terör ve güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, konuyu Yeni Asır'a değerlendirdi.Örgüt içinde çok önemli bir gelişmenin yaşandığını ifade eden Coşkun Başbuğ, "Teslim olan kişi sıradan bir kişi değil. ABD ile bölgede çok görüşen bir ismin yeğeni teslim oldu. Bu kişinin teslim olması örgüt içerisinde de çözülmelerin çok farklı noktalara gelmesine sebep olacak ama aynı zamanda ABD'nin de çözülmesine sebep olacak" diye konuştu. Bu kişinin kendiliğinden teslim olması ve vereceği bilgilerin kirli ilişkilerin ortaya çıkmasını ve çok farklı durumlara gidilmesini sağlayacağını kaydeden Başbuğ, "ABD çok zor durumda kalacaktır. Alınan bilgilerle ABD'nin bölgede yaptığı tüm işler ortaya çıkacaktır. Ve bunlar delilleriyle beraber dünya ile paylaşılacaktır. Ben artık örgütün daha hızlı çözüleceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.KONUNUN hassasiyetinin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Görsel ve yazılı birçok delil vardı ama ABD ve batı ülkeleri bunu yok sayıyordu. Bu gelişmenin yeni bir perde açacağını düşünüyorum. Çok önemli görüyorum. Terörle mücadelede işi final noktasına getiren çok önemli ikna çalışmaları var. Terör örgütü artık psikolojik olarak da bitmiş durumda" dedi.■ FATİH ŞENDİL