İngiliz medyasından “kıyamet” uyarısı

İngiliz medyasından Daily Star, Kur'anı Kerim ve hadis kitaplarında yer alan kıyamet uyarılarını yayımladı.



ELON MUSK İLİŞKİSİ

Gazetenin 'Kıyamet Günü' için 77 küçük ve 12 büyük alamet öngörüldü" başlıklı haberinde, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının İslam dünyasında 'Kıyamet Günü'nün en büyük kıyamet alametlerinden biri olarak gösterdiği ifade edildi. Haberde, uzak mesafelerin kısa sürede kat edilebilecek olmasının da bir kıyamet alameti olduğu ifade edildi. İngiliz gazetesinin haberinde, ABD'li girişimci Elon Musk'ın SpaceX projesinin de bu alametle ilişkilendirildiği belirtildi.



ZAMAN KAVRAMI

Daily Star'ın haberinde Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alametlerine geçen ayetlerde yer alan zaman kavramına da değinildi. Zamanın daha hızlı geçmesinin de küçük kıyamet alametlerine dikkat çekildiği haberde, zaman kavramı sosyal medya ile ilişkilendirildi. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, internet ve özellikle sosyal medya kullanımının zamanın akışının daha hızlı olmasına neden olduğu belirtilirken, gazete haberinde, "kıyamet alametleri yaklaşıyor" diye uyarıda bulunuldu.