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dünyası Ayasofya kararından memnun

İslam dünyası Ayasofya kararından memnun
Giriş Tarihi: 19.7.2020

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra yeniden müminlerle buluşmasının İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandığını belirtti.

YÜKSELEN YILDIZ
Erdoğan Başkanlığın yazılı açıklamasında, caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a gönderilen tebrik mektuplarında, yaşanan sevincin ifade edildiği ve Başkan Erdoğan'a da teşekkür edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre, kararın ardından Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Erbaş'ı telefonla arayarak Avustralya İslam Konseyi Federasyonu Başkanı Dr. Ratep Jneid ise gönderdiği tebrik mektubunda, karara olan desteklerini iletti. Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği adına Başkan Vekili Hafız Şakir Efendi Fetahu da mektubunda, "Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünya Müslümanları nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğu" ifade edildi.

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