MHP lideri Bahçeli’den Ayasofya yüzüğü

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı. MHP Lideri, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camii'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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