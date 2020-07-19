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Son dakika: İki ülkeye uçuşlar durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele çerçevesinde tedbir amaçlı olarak ve 'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu.

Son dakika: İki ülkeye uçuşlar durduruldu

19.07.2020, 15:28 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020,16:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını bildirdi. Uçuşlar askıya alınmadan önce Afganistan'a uçuşların bugün, İran'a ise 1 Ağustos tarihiyle yeniden başlaması bekleniyordu.

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