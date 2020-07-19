Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını bildirdi. Uçuşlar askıya alınmadan önce Afganistan'a uçuşların bugün, İran'a ise 1 Ağustos tarihiyle yeniden başlaması bekleniyordu.
Son dakika: İki ülkeye uçuşlar durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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