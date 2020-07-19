Uzman isim uyardı: Koronavirüsü unutturan sıcaklık, vaka sayılarını artıracak

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, plajlara akın etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gözlenen tatilcilerin çevreye attığı maskeler dikkat çekti. Sahilde vatandaşların büyük kısmı iç içe oturup güneşlenirken, denize girenlerin çoğunlukla çocuk olduğu gözlendi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen maske takmayanlar, güneş izini bahane etti.



GÖRÜLEN TABLOLAR BEKLENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çekilen fotoğraf ve görüntüleri incelediğinde sahildeki vatandaşların maske takmamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamasına tepki gösterdi. Prof. Dr. Yalçın, "Fotoğraflara baktığımızda maske takılmadığını görüyoruz. Öncelikle maske takılmasını sosyal ortamda önemli bir koruyucu önlem olduğunu biliyoruz. Bu gördüğümüz manzara, bu mevsimde beklediğimiz düzeylere ulaşmamızı engelliyor. Bu kadar önlem, izolasyon, karantina önlemlerine rağmen beklenilen noktalara henüz ulaşılmış değil" dedi.



BİZİ SIKINTILI SÜREÇ BEKLİYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun büyük emek harcadığını ancak buna rağmen insanların hala çok duyarsız olduğunu ve sıkıntılı günlerin yaklaştığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Bilim Kurulu insanları bu konu hakkında kafa yoruyor ve bizim söylediklerimizin dikkate alınmadığını görüyorum. Cidden üzülüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Geçen yıldan hiçbir farkımız kalmamış. Bir ders çıkarmamız gerekiyordu. Bu ders çıkarılmamış. Vaka sayılarının düşmüş olması gerekirdi ama olmadı. Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor" şeklinde konuştu.



DENİZDEN ÇIKINCA MUTLAKA MASKE TAKIN

Her ortamda maske takılmasını öneren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Denizde çıkartabilirsiniz ama denizden çıktıktan sonra mutlaka maske takın. Sıcak nedeniyle terleyeceksinizdir O yüzden yanınıza birkaç tane daha maske alın. Terle birlikte maske ıslandığı zaman etkinliği kalkıyor, o nedenle yeni maske kullanın. Sosyal mesafeyi etrafındaki kişilere göre kişi kendisi belirleyebilir. Elimizi de sık sık yıkayalım. Elimizi yıkama olanağımız yoksa küçük el antiseptiğiyle ya da kolonyayı yanımızda bulundurabiliriz" dedi.

DHA

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması...

Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: 15-20 gün içinde...