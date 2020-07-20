Ankara'da Libya için üçlü toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Milli Savunma Bakanlığındaki üçlü toplantıya katılan Camilleri ve Başağa'yı tek tek karşılayan Bakan Akar, üçlü toplantı öncesinde konuk bakanlarla ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri'nin katılımıyla üçlü toplantı yapıldı.

Toplantıda, bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere, bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabilecekler ele alındı.