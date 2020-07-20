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Haberler Gündem Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Başkan Erdoğan’dan mesajı

Başkan Erdoğan, ’nın 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

20.07.2020, 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,11:47

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Barış harekatı tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden şahlanışının adıdır" dedi.

RUM TARAFINDA NET MESAJ

Erdoğan "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, "Rum tarafı Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

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