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Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir." ifadelerini kullandı.

20.07.2020, 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,11:47