RUM TARAFINDA NET MESAJ
Erdoğan "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür." mesajını verdi.
Başkan Erdoğan, "Rum tarafı Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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