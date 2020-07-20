Bayram şekeri tezgahta

Bayram öncesi çikolata ve şeker alışverişleri yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İzmir'in gözde çarşısı Kemeraltı'da faaliyet gösteren dükkanlar da, her bütçeye uygun fiyatlarıyla ve ürün çeşitliliğiyle, bu yıl da müşterilerin tercih ettiği buluşma noktası oldu. Geçen Ramazan Bayramı'nın sokağa çıkma yasağına denk gelmesi sebebiyle satış yapamayan esnaf, Kurban Bayramı'nda aynı yasakla karşılaşmamayı diliyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN SEÇENEK

Alışverişlerin bayrama yakın tarihlerde daha fazla olduğuna dikkat çeken Yıldız Şekerleme çalışanlarından Olcay Bıçak, "İyi kalitedeki şekerleri 35 liradan, orta seviyedeki ürünleri de 24 liradan satıyoruz. Kaliteli çikolata çeşitlerinin fiyatları ise 70, 80 ve 100 lirayı buluyor. Düşük bütçelere uygun olan çikolata benzeri şeker karışımlı lezzetli ürünlerimizi de 45-50 TL'den satıyoruz" dedi.

ERCAN AKGÜN