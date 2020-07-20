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Haberler Gündem ‘Bu zorlu dönemi hep birlikte aşacağız’

‘Bu zorlu dönemi hep birlikte aşacağız’

‘Bu zorlu dönemi hep birlikte aşacağız’
Giriş Tarihi: 20.7.2020

Korona virüsle mücadele kapsamında dünyanın 140 ülkesine tıbbi malzeme yardımı gönderen Türkiye, son olarak salgının yeni merkezi olan Latin Amerika'da Venezuela'ya yardım elini uzattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Venezuela'nın başkenti Karakas'a 15 bin tondan fazla tıbbi malzeme gönderildi. Erdoğan, yardımlarla birlikte Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya hitaben gönderdiği mektubunda, "Gerek salgının Latin Amerika bölgesindeki hızlı yayılımı, gerek ülkenize yönelik tek taraflı yaptırımlar nedeniyle salgın kaynaklı imtihanların önümüzdeki dönemde de devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu yardımımızın salgınla mücadelenize mütevazı da olsa katkı sağlaması ve bu zorlu dönemi en kısa sürede hep birlikte aşmamız en içten dileğimdir" ifadelerini kullandı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkların büyüklüğü ekonomik potansiyeliyle değil, dayanışma kapasitesiyle ölçülür ve Türkiye bu konuda örnek olmuştur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümetine müteşekkiriz" dedi.

HASAN AY

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