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Haberler Gündem Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

'de 'Yıldırım-2 ' başlatıldı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca 'de "Yıldırım-2 " başlatıldı, 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

20.07.2020, 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,10:35

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personelin görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen yıldırım operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

AA

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