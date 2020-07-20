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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hakkari şehitleri için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hakkari Çukurca'da şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Hakkari Çukurca’da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

20.07.2020, 22:11