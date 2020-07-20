Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Bakan Albayrak, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız." dedi.
Tarih: #20Temmuz1974— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020
Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #KıbrısBarışHarekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.
Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız. pic.twitter.com/Tz6Fh414z0
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Kıbrıs' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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