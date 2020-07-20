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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'Kıbrıs' mesajı

'nın 46. yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Bakan Albayrak, " Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Kıbrıs' mesajı

20.07.2020, 16:17 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,16:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Bakan Albayrak, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız." dedi.

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