Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Kıbrıs' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Bakan Albayrak, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız." dedi.