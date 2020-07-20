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’ye evlat davası

HDP’ye evlat davası
Giriş Tarihi: 20.7.2020

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, dönemin HDP yöneticileri hakkında, "evladının kaçırılmasına aracılık ettikleri" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. HDP İzmir il binası önünde evlat nöbeti tutan baba Laçin, kızı Gamze Laçin'in dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu, başta Diyarbakır ve Kocaeli HDP il başkanları olmak üzere HDP genel merkez yöneticilerinin cezalandırılması için hazırladığı suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

Avukat Esra Garagon Etlik ve Oğuzhan Bizkevelci'nin hazırladığı dilekçede, kaçırılmaya aracılık edenlerin isimlerinin belirlenmesi de talep edildi. Kızını göremediği her gün yüreğinin yandığını söyleyen baba Laçin, "Kızımı HDP'nin binasında yakaladım. 10 yaşındaki çocukların HDP binasında ne işi var? Bunların cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

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