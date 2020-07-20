Partinin İzmir teşkilatlarında ciddi bir dinamizm gördüğünü belirten Karakülçe, "Partimize olan ilginin arttığını görmek, başta İzmir olmak üzere tüm kadrolarımıza büyük bir enerji ve moral verdi. Tüm il ve ilçe örgütlerimiz, 2023 seçimlerine çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Bu günkü katılımlar da bu çalışmaların karşılık bulduğunun göstergesi. Türkiye'de Unesco tarafından da tanınan İzmir'in tek büryan ustası Osman Soyubol'un da partiye katılması bizleri mutlu etti" dedi.
ERCAN AKGÜN
İzmir CHP’den DSP’ye transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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